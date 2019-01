Das gibt es im Jänner auf Amazon, Netflix und Sky Ticket

Zum Jahresbeginn gibt es bei den Streaming-Anbietern jede Menge neuer Inhalte, die dabei helfen sollen, damit es in den langen Jänner-Nächten nicht allzu langweilig wird. Netflix will etwa mit der zweiten Staffel seiner American Crime Story punkten. Nach The People v. O. J. Simpson geht es ab 18. Jänner um den Mord an Gianni Versace. Daneben gibt es auch zahlreich Eigenproduktionen. Ebenfalls am 18. Jänner läuft etwa die zweite Staffel von Star Trek: Discovery an.

Amazon Prime Video veröffentlicht am 11. Jänner die deutschsprachige Version der Romanoffs von Mad Men-Macher Matthew Weiner. Seit 1. Jänner ist auch die zweite Staffel von The Exorcist zu sehen.

Auf Sky Ticket läuft am 14. Jänner die lange erwartete dritte Staffel von True Detective an. Nachfolgend ausführliche Listen mit den neuen Inhalten: