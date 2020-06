Das "Quizduell" im Fernsehen: Drei Wochen Ausnahmezustand

Ab 12. Mai jeweils um 18.00 Uhr wird der Schritt gewagt, die alleine in Deutschland von etwa 16 Mio. Menschen genutzte " Quizduell"-App in ein ungewohntes Umfeld zu platzieren. Drei Wochen lang wird Jörg Pilawa zur Ratestunde bitten. Das Publikum vor den Bildschirmen kann sich dabei mit einer erweiterten Version der App live in die Sendung einwählen und gegen ein Vierer-Rateteam im Studio antreten.

Für das Kandidaten-Quartett geht es um bares Geld, auch für die Mitspieler mit dem Daumen am Smartphone-Minibildschirm. Wie auf der App geht es in Dreier-Fragerunden maximal über sechs Stufen bis zum Sieg. Gespielt wird in Echtzeit. Die Antwort, auf die die meisten Kandidaten außerhalb des Studios setzen, gilt. "Für mich ist es auch ein Experiment, weil ich erstmals mit einer nicht sichtbaren Masse an Kandidaten spiele", sagt Showmaster Pilawa.