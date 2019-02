Das sind die besten iPhone-Fotos der Welt, sagt Apple

Bei Apples "Shot on iPhone Challenge" wurden iPhone-Nutzer in aller Welt aufgerufen, ihre besten Fotos einzureichen und von einer hochkarätigen Jury bewerten zu lassen. Unter anderem Teil der Jury war etwa der berühmte Barack-Obama-Fotograf Pete Souza.

Die Gewinner werden von Apple international auf Werbeplakaten und in Apple Stores präsentiert. Wie Heise.de berichtet, sollten die Fotografen dafür ursprünglich kein Geld erhalten. Nach Kritik an diesem Vorgehen winken den Fotografen nun immerhin Lizenzgebühren in unbekannter Höhe. Am 7. Februar endete die Einreichfrist für den Wettbewerb, nun wurden die Gewinner verkündet.

Hier die Gewinnerfotos samt Kommentaren der Jury-Mitglieder: