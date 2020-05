Daten von 800.000 Orange-Kunden gestohlen

Die persönlichen Daten von 800.000 Kunden des französischen Telekommunikationskonzerns Orange sind gestohlen worden. " Orange war am 16. Jänner 2014 das Ziel eines Angriffs auf sein Computersystem", teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Paris mit. Dabei sei möglicherweise eine begrenzte Zahl persönlicher Daten erlangt worden.

Die Internet-Fachseite PCInpact hatte zuvor berichtet, dass drei Prozent der Orange-Kunden betroffen seien, was etwas weniger als 800.000 Menschen entspricht.