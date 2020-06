Daten von Mjam-Usern sind bei Telefonkeilern gelandet

In den vergangenen Monaten ist es in Österreich vermehrt zu unerwünschter Telefonwerbung gekommen. In einigen Fällen werden Betroffene mehrmals am Tag, über Wochen hinweg, von anonymen Nummern angerufen. Die Telefonkeiler stellen sich als Mitarbeiter einer Lotterie vor. Gegen eine kleine Gebühr soll man an einem Gewinnspiel mitmachen. In einigen Fällen habe man laut den, meist mit deutschem Akzent sprechenden, Personen sogar schon mitgemacht und müsse nur noch die Gebühr entrichten, um hohe Geldbeträge zu bekommen.

Zwar kann man eine Anzeige beim österreichischen Fernmeldebüro (Link zum Musterbrief) machen, diese sind aber nahezu machtlos. Wie eine Betroffene gegenüber der futurezone ihr Gespräch mit der Fernmeldebehörde schildert, könne man dort nur etwas gegen die Keiler unternehmen, wenn diese ihre tatsächlichen Telefonnummern und Firmennamen preisgeben – was sie nicht machen.