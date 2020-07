“Der technologische Wandel hat gerade erst begonnen”

Eine menschenleere Landstraße, das Auto versagt plötzlich. Zwei alte Schulfreunde, der eine lebt in Wien, die andere in San Francisco. Ein Urlaubsspaziergang in einer fremden Stadt, schon hat man sich verlaufen. In all diesen Situationen greifen Menschen heute zum Smartphone: Man kann den Abschleppdienst rufen oder per App ein Taxi bestellen, man kann mit seinen Freunden per WhatsApp chatten oder über Skype Videotelefonieren, man kann auf Google Maps den Weg ins Hotel nachschauen. Der technologische Fortschritt und die Digitalisierung der vergangenen Jahre haben die Welt kleiner gemacht und erleichtern Menschen heute in allen Lebensbereichen ihren Alltag zu meistern.

Egal, ob es um die Freizeitgestaltung oder das Berufsleben geht, das Internet gibt die Richtung vor. Knapp drei Milliarden Menschen sind inzwischen online, 4,55 Milliarden haben ein Handy, 1,75 Milliarden besitzen bereits ein Smartphone. Im Internet trifft man sich, man diskutiert, man bestellt sein Essen oder die Weihnachtsgeschenke. Im Internet hört man Musik, schaut seine Lieblingsserie und informiert sich über die aktuellen Nachrichten.

Die Trennung zwischen “realer” und “virtueller” Welt hebt sich zunehmend auf. Technik ist kein Nischenthema mehr, sondern allgegenwärtiger Bestandteil unseres Lebens. Der Trend der Stunde heißt Wearbles - mit smarten Uhren und Fitness-Armbändern rückt die Technologie noch ein Stück näher an den Menschen heran. Das Internet der Dinge, bei dem herkömmliche Alltagsgegenstände miteinander vernetzt werden, das smarte Zuhause, in dem alles automatisiert und aufeinander abgestimmt ist, Schokolade und Nudeln aus dem 3D-Drucker - all das ist Realität.