Deutsche Bundesbank zweifelt an Bitcoin-Zukunft

Das Vertrauen in die Digitalwährung Bitcoin ist nach Auffassung der deutschen Bundesbank wegen der jüngsten Turbulenzen nachhaltig beschädigt. Nach dem Insolvenzantrag der einst größten Handelsplattform Mt.Gox sieht sich die Notenbank in ihren Warnungen vor Risiken bestätigt. „Die aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit Mt.Gox haben das Vertrauen in Bitcoin geschwächt“, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig. „Vertrauen ist aber, neben den rechtlichen Rahmenbedingungen, zusammen mit Stabilität und Sicherheit einer der wichtigsten Bausteine einer Währung.“ Thiele zieht auch den dauerhaften Bestand der Online-Währung in Zweifel.

Die auch als „Hacker-Währung“ bezeichneten Bitcoins gibt es seit 2009. Sie werden in komplizierten Rechenprozessen auf den Computern der Nutzer erzeugt, können aber auch im Internet mit etablierten Währungen wie Dollar oder Euro gekauft werden.