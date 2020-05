Deutsche Post testet Paket-Drohne im Alltagsbetrieb

Bei dem Feldversuch soll ein „DHL-Paketkopter“ in den kommenden Monaten Medikamente von der niedersächsischen Hafenstadt Norden zu einer Apotheke auf der Nordsee-Insel Juist transportieren. Erste Testflüge mit dem unbemannten Kleinfluggerät fanden bereits vergangene Woche statt, sagte ein DHL-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Am Freitag soll der reguläre Lieferbetrieb mit der Apotheke aufgenommen werden. Einen einmaligen Probelauf für die Paketzustellung per Drohne hatte DHL bereits Ende 2013 mit einem Flug über den Rhein absolviert.