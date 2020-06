Deutsche Zeitschriftenverleger streiten weiter mit Google

Burdas Optimismus wird durch eine Allensbach-Umfrage untermauert. Demnach genießen Zeitschriften und Magazine ein hohes öffentliches Ansehen. Jeder Leser vertiefe sich im Durchschnitt 67 Minute in eine neue Zeitschriften-Ausgabe. Nur für gut ein Viertel (28 Prozent) sind die Preise zu hoch. Allensbach-Chefin Renate Köcher kritisierte, dass die Branche oft ihr eigenes Produkt vor allem gegenüber Anzeigenkunden unter Preis verkaufe - sowohl in Print als auch Online.

Unverständnis herrscht unter den Verlagsmanagern über die unterschiedliche Mehrwertsteuer für Print (7 Prozent) und Online (19 Prozent). Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz ( SPD) stellte ihnen in Aussicht, sich für eine Anpassung „nach unten“ einzusetzen.

Sorgen bereitete den Verlegern nach wie vor auch die Google-Übermacht im Umgang mit Suchergebnissen und Verlagsinhalten. „ Google nimmt unsere Inhalte und vermarktet sie“, beklagte Burda. Das neue Leistungsschutzrecht - so der Konsens unter den Verlegern - löst das Problem nicht wirklich. Am Mittwoch hatte das Medienhaus Axel Springer angekündigt, dem Internet-Konzern die Gratis-Anzeige ihrer Inhalte wieder zu erlauben. Es geht um die Angebote von welt.de, computerbild.de, sportbild.de und autobild.de, deren Inhalte im Streit um das sogenannte Leistungsschutzrecht seit dem 23. Oktober bei Google nur in eingeschränkter Form angezeigt wurden. Springer befürchtet bei einer weiteren Sperrung massive Umsatzeinbußen.