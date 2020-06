Deutscher Student fliegt als Tourist ins All

Felix Stach (24), glücklicher Gewinner eines Weltraumflugs, muss sich erst an seine Prominenz als angehender Astronaut gewöhnen. „Es ist sehr komisch, auf einmal steht man in der Zeitung und beim Friseur kommen Leute und sagen “Hey, bist du nicht der, der ins All fliegt?„“, sagte der Student aus Hannover der dpa. Der Raumfahrt-Fan hatte im Internet am Gewinnspiel eines Deo-Herstellers teilgenommen und sich dann im Auswahlverfahren im Kennedy Space Center in Florida gegen vier Konkurrenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt.

Bisher sind erst zehn Deutsche im Weltall gewesen, der Esa-Astronaut Alexander Gerst soll als elfter Deutscher im Mai zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Mit einem Aufenthalt auf der ISS sei sein Ausflug als Weltraumtourist nicht vergleichbar, betonte Stach. „Unser Flug dauert nicht länger als eine Stunde, wir sind fünf bis sechs Minuten schwerelos in über 100 Kilometer Höhe. Dann darf man sich offiziell Astronaut nennen.“

Stach arbeitet neben seinem Medienwirtschaft-Studium als Assistenz der Geschäftsführung eines Privatradios in Garbsen bei Hannover. Ende 2015 wird voraussichtlich sein Abenteuer an Bord des Raketenflugzeugs Lynx Mark II starten. 23 internationale Weltraumtouristen haben ein Ticket nach dem Internet-Gewinnspiel bekommen. „Ich hoffe einfach, dass es ein Gefühl wird, das man noch nie im Leben vorher hatte.“