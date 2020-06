Deutscher YouTube-Star dreht Kinofilm

Der Internet-Komiker Torge Oelrich (26) alias Freshtorge will einen Kinofilm drehen. Die 90-Minuten-Komödie rund um die Probleme eines pubertierenden und verliebten Schülers heißt „Kartoffelsalat“. Untertitel: „Nicht fragen“. An der Seite von Freshtorge werden weitere Youtube-Stars stehen, sagte Oelrich. Als Überraschungsgast soll auch Otto Waalkes mitspielen.

Mit seinem Projekt will der Künstler Deutschlands junge Youtube-Gucker in die Kinos locken. Die Dreharbeiten starten im Frühjahr. Ende des Jahres soll der Streifen in die Kinos kommen. Der Schleswig-Holsteiner wurde mit kurzen Witz-Videos zum Internet-Star. Er hat mehr als 1,2 Millionen Follower.