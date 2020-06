Deutschland plant "Trans Europa Express" zwischen Großstädten

Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer plant, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein Bahn-Netz von europäischen Langstreckenverbindungen auf den Weg zu bringen. "Wir wollen große Ballungszentren in Europa verbinden", sagte Scheuer am Mittwoch bei der Vorstellung seines Programms für die Ratspräsidentschaft.

Er stelle sich einen Trans Europa Express vor. "Ich glaube, dass jeder das Ziel hat, dass der Bahnverkehr attraktiver wird über Grenzen in Europa", sagte Scheuer. Dies sei auch wegen des Klimaschutzes wichtig.

Klimaschutz im Mittelpunkt

Der Klimaschutz dürfte bei der Festlegung neuer Tarife für die Lkw-Maut ab 2023 im Mittelpunkt stehen. Scheuer will einen Vorschlag für die neue Richtlinie vorlegen. Eine kräftige Erhöhung gilt als sicher. Eine einheitliche europäische Abgabe für Pkw will er hingegen nicht anstoßen. Er machte aber deutlich, dass er die Nutzer-Finanzierung der Straßen weiter für richtig halte.

Deutschland übernimmt am Juli die Ratspräsidentschaft in der EU für ein halbes Jahr. Im Mittelpunkt wird neben dem Klimaschutz die Bewältigung der Coronakrise stehen. Als eine der Lehren sieht Scheuer eine bessere Abstimmung innerhalb der EU, insbesondere was die Grenzkontrollen und den Verkehrsfluss betrifft.