Deutschsprachige Spitzenmanager sind twitterfaul

Für viele Firmen ist Twitter inzwischen auch in Deutschland ein wichtiger Kommunikationskanal. Deutsche Manager finden sich allerdings selten mit einem eigenen Profil auf dem Kurznachrichtendienst. Aktiv ist unter anderem Opel-Chef Karl-Thomas Neumann, unter den DAX-Vorständen ist bisher SAP-Chef Bill McDermott ein echter Exot.

Nun bekommen Neumann und McDermott Gesellschaft: die künftige Personalvorständin von Siemens, Janina Kugel, twittert. Zwar kommt Kugel seit 2013 erst auf 63 Tweets. Aber sie versprach bereits, auch in ihrem neuen Amt weiter aktiv zu bleiben. "Ja, das werde ich", schrieb Kugel am Dienstag auf Nachfrage auf Twitter. In den Chefetagen von österreichischen Unternehmen ist Twitter kaum verbreitet.