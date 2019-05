Die besten Memes zum Star Wars Day

May the Fourth be with you! Der 4. Mai ist der Feiertag der Star-Wars-Gemeinde. Aus „may the force be with you“ (Möge die Macht mit dir sein) wurde „May the Fourth be with you“, also der 4. Mai.

Glaubt man Wikipedia, wurde die Phrase von der englischen konservativen Partei erfunden. In einem Zeitungsinserat vom 4. Mai 1979 wurde Margaret Thatchers Antritt als britische Premierministerin mit den Worten gefeiert: „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.“

Gefeiert wird der Star Wars Day meist mit Filmmarathons im Heimkino, dem Shopping von rabattierten Merchandise und zahlreichen Memes. Hier sind ein paar der besten (und halblustigsten) Memes zum Star Wars Day.