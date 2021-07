„Die Bösen sind immer interessanter“

„Wer für Walt Disney arbeitete, musste Dinge zum Leben erwecken.“ Andreas Deja hat sich diese Worte von Disney-Legende Marc Davis zu Herzen genommen und hauchte im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte unzähligen Zeichentrick-Charakteren Leben ein. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen wohl Scar aus König der Löwen und Jafar aus Aladin. Mit seiner markanten Art bewahrte der in Deutschland aufgewachsene Animator den Geist von Walt Disney auch nach dem Abtreten der „Nine Old Men“ , die engsten Mitarbeiter des Zeichentrickgiganten. Als Experte für Bösewichte bekannt, versuchte er in den letzten Jahren mit der charmanten Lilo aus „Lilo & Stitch“ und seiner Neuinterpretation des Tiggers im neuesten „ Winnie Pooh“-Film diesen Ruf abzuschütteln. Derzeit nimmt der 54-jährige eine Auszeit von Disney um seine eigenen Projekte zu verwirklichen – eine Rückkehr schließt der sympathische Zeichner aber nicht aus.

futurezone: Wie wird man Disney-Zeichner? Andreas Deja: Das war eigentlich gar nicht so schwierig – für mich zumindest. Für mich fing der Enthusiasmus für Zeichentrickfilme mit ungefähr zehn oder elf Jahren mit dem Dschungelbuch an. Das war mein erster Disney-Film überhaupt und der hat mich so fasziniert, dass ich so etwas unbedingt auch machen wollte. Ein Jahr später habe ich dann mit Hilfe meines Englischlehrers einen Brief an die Studios geschrieben. Darin habe ich einfach nur Fragen gestellt wie ich mich vorbereiten kann um irgendwann einmal für Disney zu arbeiten – und dann kam ein paar Wochen später tatsächlich eine Antwort. Der wichtigste Satz in diesem Brief war: „Wenn du wirklich ernsthaft daran denkst einmal Zeichentrick so wie wir zu machen, dann musst du: Erstens zur Schule gehen, zweitens Kunst oder Grafik studieren, drittens sehr viel Akt zeichnen, die menschliche Figur musst du können, viertens sehr viel im Zoo zeichnen und keine Kopien von Mickey Maus oder Pluto schicken, denn das können wir dir später beibringen.“ Später kam dann in einer Neuaufführung Bambi und plötzlich leuchtete es mir ein: die Anatomie der Tiere musst du einfach wissen.

In Ihrer Anfangszeit bei Disney haben Sie mit Tim Burton zusammengearbeitet – haben Sie schon einmal über eine Zusammenarbeit mit ihm nachgedacht?Ich würde gerne einmal in seinem Stil einen Zeichentrickfilm machen, das würde auch gehen. Vielleicht mache ich irgendwann einmal einen Test mit einem seiner Figuren und schicke ihm mein Design, um zu sehen, was er davon hält.

Als Sie 1980 zu Disney kamen, befand sich das Studio im Umbruch – ein Großteil der berühmten „Nine Old Men“ hatte das Studio schon verlassen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?Von diesen neun Leuten lebten damals noch sieben und ich hatte auch die Möglichkeit alle ziemlich gut kennen lernen zu können, obwohl die meisten davon nicht mehr im Studio arbeiteten. Neben Ollie Johnston und Frank Thomas, die damals noch an ihrem ersten großen Buch über Disney-Animation arbeiteten, war auch Eric Larson noch als so eine Art Ausbilder tätig. Die anderen gab es irgendwie noch, die lebten halt in der Stadt. Ich konnte sie anrufen und zum Essen einladen und so Bekanntschaft mit ihnen machen, sodass ich durch Freundschaft von diesen Leuten lernen konnte.

Einer der „Nine Old Men“ scheint Sie besonders inspiriert zu haben: Milt Kahl, der auch den originalen Tigger in den ersten Winnie Pooh-Filmen gezeichnet hat.Dem hab ich damals zuerst einen Fanbrief geschrieben, als ich noch in Essen war als Schüler. Fassungslos habe ich ihm damals einen Brief geschrieben, ich konnte mir einfach nicht vorstellen wie man so etwas wie Shir Khan oder Bambi zeichnen kann. Dann kam auch ein Brief zurück, in dem er schrieb: „Ich bin nicht mehr bei Disney, ich bin in Ruhestand getreten und seit 1976 nicht mehr dabei“ – das waren furchtbare Nachrichten, aber kennenlernen durfte ich ihn trotzdem noch. Mit dieser Finesse in seinen Arbeiten ist er auch heute noch ein riesiges Vorbild für mich.

Fehlt den digitalen Animationsfilmen von Pixar und Co auch noch ein wenig dieses Herzblut, das besonders in alten Disney-Filmen zu sehen ist?Das kann man nicht miteinander vergleichen. Es sind ganz einfach zwei verschiedene Animationsformen. Als Künstler kann ich mich aber weiterhin mit Zeichentrick viel persönlicher ausdrücken. Im CG-Bereich weiß ich nicht, welcher Künstler welche Szene gemacht hat. Wenn ich mir das Dschungelbuch anschaue, dann weiß ich ganz genau, das ist eine Ollie-Johnston-Szene, das ist eine Frank-Thomas-Szene, weil ich die Handschrift des Künstlers auf der Leinwand sehen kann.