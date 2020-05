Die Comic Con kommt im November nach Wien

Die Veranstalter hoffen, dass der Wiener Ableger der Comic Con zum "führenden Pop-Kultur-Event in Mitteleuropa" wird. Die New York Comic Con konnte im Vorjahr rund 151.000 Besucher anziehen, mehr als die "klassische" Comic Con in San Diego. Die größte Comic Con in Europa ist die "MCM London Comic Con", die 2014 rund 101.600 Besucher zählte. In Europa gilt es aber wohl als größtes "Pop-Kultur-Event" die Gamescom zu überholen, auch wenn diese sich vor allem auf Videospiele konzentriert. Diese zog im Vorjahr mehr als 335.000 Besucher an.