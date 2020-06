Die Fallen der neuen Facebook-Profile

Ticker

Der kürzlich eingeführte Echtzeit-Ticker, der nun den Newsfeed ergänzt, zeigt jede noch so kleine Aktivität jedes befreundeten Nutzers an. Auch bislang wurden Likes, Kommentare, etc. schon auf den Profilen und im Nachrichtenfeed festgehalten, gingen aber oft in der Masse unter, beachtet wurde meist nur das, was enge Freunde im Netzwerk machten. Nun ist die totale Überwachung perfekt: Dem User entgeht absolut nichts mehr, plötzlich wird man auf Dinge aufmerksam, die man sonst gar nicht beachtet hätte. Jeder Schritt wird live übertragen. Das Hauptproblem: Der Ticker kann nicht abgestellt werden, jeder wird automatisch erfasst.

Neue Symbole

Neben der Statusleiste im Profil kann man neben den bisherigen Angaben (Ausbildung, Wohnort, etc.) zusätzliche Kästchen ausfüllen. Dabei ist allerdings zur Vorsicht geraten, Facebook fragt hier nach besonders intimen Details. Unter dem Herzsymbol wird jetzt nicht mehr nur nach dem Beziehungsstatus gefragt, Facebook will gleich wissen, wann ein geliebter Mensch verstorben ist - Foto-Upload-Möglichkeit inklusive. Unter dem neuen Symbol eines Apfels wiederum soll man seine persönliche Krankengeschichte offenlegen: Wann hat man sich ein Bein gebrochen? Wann wurde eine schlimme Krankheit überwunden? Dagegen erscheint der Menüpunkt "Milestones and Expierences" fast schon langweilig. Hier soll der User angeben, wann er beispielsweise eine neue Sprache gelernt oder ein anderes Land besucht hat.