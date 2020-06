Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Das futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ fand vergangenes Wochenende bereits zum neunten Mal statt. Als Hauptpreis lockte diesmal eine Kamera von Sony, und zwar die NEX 5 - für all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz einen 100-Euro-Gutschein für den Hightech-Online-Shop electronic4you.at zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Appe Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an John F., Platz zwei, der 100-Euro-Gutschein, geht an Andrea Ü. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Christoph U.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die Auflösung zum Quiz der KW 18:

1. Google hat im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O die aktuellen Nutzerzahlen seines Browsers bekanntgegeben. Wie viele Nutzer hat Chrome mittlerweile weltweit?

160 Millionen

2. Welches Label hat das Musikvideo des Wiener Künstlers Herr Tischbein in Deutschland sperren lassen, nachdem er damit den deutschen Webvideopreis gewonnen hatte?

Universal

3. Facebook sorgte diese Woche mit dem Bekanntwerden einer jahrelangen Datenpanne bei Applikationen für Aufsehen. Wie viele Apps sollen laut einem Sicherheitsbericht von Symantec betroffen gewesen sein?

100.000

4. Welche dieser Aussagen trifft nicht auf das Samsung Galaxy SII zu?

Es ist das leichteste Dual-Core-Smartphone

5. Welche dieser Sonderrufnummern kann bei T-Mobile nicht um 2 Euro pro Monat unlimitiert genutzt werden?

66xx

6. Wie viel darf jeder Nutzer beim Cloud-Musik-Dienst Google Music hochladen?

20.000 Songs

7. Warum ist Firefox laut der Mozilla-Chefin Mitchell Baker besonders beliebt in Mitteleuropa?

Weil europäischen Usern Privatsphäre und Kontrolle wichtiger als US-Usern ist

8. Wie heißt jene Kommunikations-Software von Microsoft, die für den Einsatz in Unternehmen konzipiert ist?

Lync

9. Wofür hat sich Musikmanager Peter Jenner in den vergangenen Jahren mehrfach stark gemacht?

Einführung einer Kultur-Flatrate

10. Welcher Effekt soll künftig dafür sorgen, dass Akkus durch Schallwellen geladen werden können?

Piezo-Effekt