Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis das Android-Tablet Galaxy Tab 10.1 von Samsung, dessen Auslieferung von Apple mittels Gerichtsurteil EU-weit gestoppt wurde, auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Franz K., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Michael E.. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Martin R..



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Die Löschung des Google+ Kontos welches Schauspielers fachte die Debatte um Anonymität im Netz neu an?

William Shatner

Welche Bildstörung tritt beim Fotografieren mit dem HTC Evo 3D bei Tageslicht häufiger auf?

Lichtringe

Was ist die angepeilte Maximalgeschwindigkeit des Falcon HTV-2?

Mach 22

Apple ließ die Auslieferung des Samsung Galaxy Tab 10.1 in Europa aufgrund welcher Verletzung stoppen?

Geschmacksmuster-Schutzrecht

Welcher ist der bisher am stärksten frequentierte futurezone-WLAN-Hotspot?

Palmenhaus

Welche dieser Anschlussmöglichkeiten bietet das neue Apple MacBook Air ohne Adapter?

Bluetooth 4.0

Zugunsten welches Betriebssystems verzichtet Nokia auf den Verkauf des N9 in den USA und Deutschland?

Windows Phone 7

Im Zuge der Unruhen in England ist der Verkauf welcher Produkte auf Amazon.co.uk in die Höhe geschnellt?

Baseball-Schläger

Wie oft kann das elektronische Papier i2R e-Paper gelöscht und neu beschrieben werden?

260 mal

Wie wird mit der Contour HD 1080p das Motiv in den Sucher genommen?

mit zwei Laserpointern