Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die korrekten Antworten:

Wie hat Carol Bartz ihre überraschende Kündigung kommentiert?These people have fucked me over

Wieviele Nutzer hat das Online-Portal Yelp?53 Millionen

Welches Portal will die neue Open-Source-Plattform für Whistleblower werden?GlobaLeaks

Mit welcher sozialen App können Partygäste die Playlist mitbestimmen?TuneTug

Welcher dieser HD-Sender ist nicht Teil des Satelliten-Angebots von HD Austria? Discovery Channel HD

In welchem Wiener Park treten Roboter am 17. September in einer Rallye gegeneinander an? Türkenschanzpark

Was will UPC zukünftig abschalten, um die Surf-Geschwindigkeit in ihrem Netz zu erhöhen?analoge TV-Sender

Wie heißt der Blog des Google+ Code-Schnüfflers Florian Rohrweck?Stilbruch.at

Was ist Sonys Home Energy Server?ein Notfall-Akku für den Flat-TV

Die digitale Kamera Z340 ähnelt optisch welcher analogen Sofortbildkamera?Polaroid Spectra

KW36

Wie hat Carol Bartz ihre überraschende Kündigung kommentiert?

a) Those suckers have screwed me again

b) These people have fucked me over

c) That idiots have tricked me twice

d) This

doofus

has cheated me for the last time

(richtig b)

Wieviele Nutzer hat das Online-Portal Yelp?a) 53 Millionen b) 35 Millionen c) 5,3 Millionen d) 3,5 Millionen (richtig a)

Welches Portal will die neue Open-Source-Plattform für Whistleblower werden?a) LuckyLeaks b) MetaLeaks c) WikiLeaks d) GobaLeaks (richtig d)

Mit welcher sozialen App können Partygäste die Playlist mitbestimmen?a) TuneTug b) SoundBag c) PlayLister d) AppJockey (richtig a)

Welcher dieser HD-Sender ist nicht Teil des Satelliten-Angebots von HD Austria?a) PRO7 HD b) Discovery Channel HD c) Comedy Central HD d) N24 HD (richtig b)

In welchem Wiener Park treten Roboter am 17. September in einer Rallye gegeneinander an? a) Stadtpark b) Auer-Welsbach-Park c) Donaupark d) Türkenschanzpark (richtig d)

Was will UPC zukünftig abschalten, um die Surf-Geschwindigkeit in ihrem Netz zu erhöhen?a) analoge TV-Sender b) Radio-Sender c) On-Demand Services d) Telefon-Support (richtig a)

Wie heißt der Blog des Google+ Code-Schnüfflers Florian Rohrweck?a) Stilblueten.at b) Beinbruch.at c) Stilbruch.at d) Codebruch.at (richtig c)

Was ist Sonys Home Energy Server?a) eine Smart Metering Lösung b) ein Notfall-Akku für den Flat-TV c) eine Kalte-Fusion-Zelle d) ein Back-Up-Tool für DLNA-zertifizierte Geräte (richtig b)

An welchem Betriebssystem nimmt Bada 2.0 Anleihen?a) Android b) iOS c) Symbian d) PalmOS (richtig a)

Die digitale Kamera Z340 ähnelt optisch welcher analogen Sofortbildkamera?a) Kodak Kodamatic 970L b) Lomo Instant c) Fuji Instax 210 d) Polaroid Spectra (richtig d)

KW36

Wie hat Carol Bartz ihre überraschende Kündigung kommentiert?

a) Those suckers have screwed me again

b) These people have fucked me over

c) That idiots have tricked me twice

d) This doofus has cheated me for the last time

(richtig b)

Wieviele Nutzer hat das Online-Portal Yelp?

a) 53 Millionen b) 35 Millionen c) 5,3 Millionen d) 3,5 Millionen (richtig a)

Welches Portal will die neue Open-Source-Plattform für Whistleblower werden?

a) LuckyLeaks b) MetaLeaks c) WikiLeaks d) GobaLeaks (richtig d)

Mit welcher sozialen App können Partygäste die Playlist mitbestimmen?

a) TuneTug b) SoundBag c) PlayLister d) AppJockey (richtig a)

Welcher dieser HD-Sender ist nicht Teil des Satelliten-Angebots von HD Austria?

a) PRO7 HD b) Discovery Channel HD c) Comedy Central HD d) N24 HD (richtig b)

In welchem Wiener Park treten Roboter am 17. September in einer Rallye gegeneinander an? a) Stadtpark b) Auer-Welsbach-Park c) Donaupark d) Türkenschanzpark (richtig d)

Was will UPC zukünftig abschalten, um die Surf-Geschwindigkeit in ihrem Netz zu erhöhen?

a) analoge TV-Sender b) Radio-Sender c) On-Demand Services d) Telefon-Support (richtig a)

Wie heißt der Blog des Google+ Code-Schnüfflers Florian Rohrweck?

a) Stilblueten.at b) Beinbruch.at c) Stilbruch.at d) Codebruch.at (richtig c)

Was ist Sonys Home Energy Server?

a) eine Smart Metering Lösung b) ein Notfall-Akku für den Flat-TV c) eine Kalte-Fusion-Zelle d) ein Back-Up-Tool für DLNA-zertifizierte Geräte (richtig b)

An welchem Betriebssystem nimmt Bada 2.0 Anleihen?

a) Android b) iOS c) Symbian d) PalmOS (richtig a)

Die digitale Kamera Z340 ähnelt optisch welcher analogen Sofortbildkamera?

a) Kodak Kodamatic 970L b) Lomo Instant c) Fuji Instax 210 d) Polaroid Spectra (richtig d)