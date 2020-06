Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis ein N9 von Nokia auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Norbert T., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Peter R. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Alexander K.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Wer war der Lieblingsmusiker von Apple-Gründer Steve Jobs?

Bob Dylan

Mit welcher Auflösung fotografiert die Kamera im neuen iPhone 4S?

8 Megapixel

Anonymous hat diese Woche Kundendaten der Wirtschaftskammer im Netz aufgespürt und veröffentlicht. Wie viele Datensätze waren betroffen?

rund 6200

In wie viele Unternehmen hat Skype-Mitbegründer Morten Lund bislang investiert?

etwa 80

Wie viel wiegt das neue Smartphone HTC Sensation XL?

162,5 Gramm

Polizisten welcher Stadt dürfen mit der CryENGINE Trainingseinsätze simulieren?

Dubai

Mit welchem Unternehmen kooperiert die TU Wien bei der Erforschung des “Internet der Geräte”?

Pacific Controls

Als was hat der Autor und Blogger Jeff Jarvis die derzeit stattfindende Protestbewegung rund um die Wall Street bezeichnet?

Hashtag-Revolte

Welcher heimische Mobilfunker testet derzeit die NFC-Lösung “Mobile Wallet”?

T-Mobile

Was kann man mit der ersten App, die auf den von der Stadt Linz freigegebenen Daten basiert, machen?

kostenlose WLAN-Hotspots auffinden