Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis ein Tablet S von Sony auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Andreas F., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Günter S. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Marko O.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie viele Male wurde die futurezone-App in den ersten vier Wochen nach dem Start geladen?

34.000

Bis zu welchem Jahr müssen in Österreich 80 Prozent der Haushalte mit Smart-Meter-Anlagen ausgestattet sein?

2020

Wie heißt Googles Alternative zu JavaScript?

Dart

Welchem Musik-Genre ist Nokias neuer Klingelton zuzuordnen?

Dubstep

Wie viele Schlichtungsverfahren wegen überhöhter Rechnungen wurden bis September 2011 heuer bei der RTR eingereicht?

4100

Was ist im Lieferumfang des Nokia N9 enthalten?

Schutzhülle

Welches Gerät bildet die Basis jenes interaktiven Mutimedia-Guide, den die Firma Nous für das EU-Parlamentarium entwickelt hat?

iPod Touch

Bei welchem Unternehmen arbeitete der diese Woche verstorbene Dennis Ritchie lange Zeit?

Bell Labs

Wie heißt die Bewegung, die in den USA Straßenproteste gegen soziale Ungleichheit und das Geldwesen initiiert hat?

OccupyWallStreet

Wie heißt die Firma, die hinter dem Bundestrojaner steckt?

DigiTask