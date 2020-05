Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das iPhone 5C geht an Mathias W. (MostWanted1989), Platz zwei, die Gaming Mouse G100s von Logitech geht an Hossein R. (ramin) und Platz drei, der Code für den Virenschutz Internet Security 2014 von Kaspersky geht an Martin M. (redbeard).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Wie nennt sich der deutsche Hacker, der mit einem einfachen Trick den Fingerabdrucksensor im iPhone 5s umging?

starbug

Wie hoch ist die Strafe, die die Diözese Graz wegen des Verschickens von Massen-SMS bezahlen muss, mit denen säumige Kirchenbeitragszahler ermahnt wurden?

Weniger als 10.000 Euro

Welche der unten genannten Parteien lehnt E-Voting bei Nationalratswahlen prinzipiell ab?

Grüne

Wie schwer ist das Microsoft Surface Pro 2, das der Software-Konzern anfang der Woche vorstellte?

907 Gramm

Wie heißt das Forschungsprojekt, bei dem unter anderem die Wiener Stadtwerke und die ÖBB an einem Prototypen für eine integrierte Mobiltiätsplattform arbeiten?

SMILE

Google hat vor kurzem seinen Suchalgorithmus verändert. Wie heißt die Technologie, die dabei zum Einsatz kommt?

Hummingbird

Wie viele Prozent der österreichischen Händler bieten ihre Waren auch im Netz an?

12

Österreichische Forscher haben das Genom der Zellen des chinesischen Hamsters entschlüsselt. Welche der genannten Forschungseinrichtungen war daran beteiligt?

Austria Centre of Industrial Biotechnology (ACIB)

Der Maler Alex Kiessling fertigte diese Woche in Wien ein Gemälde an, das in zwei weiteren Städten mit Roboterhilfe exakt reproduziert wurde. In welchen Städten?

Berlin und London

Der US-Geheimdienst NSA nahm diese Woche eine riesige neue Server-Farm in Betrieb. In welchem US-Bundesstaat steht sie?

Utah