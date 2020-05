Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Dyson DC52 Animal Complete geht an Ottilie P. (Berit), Platz zwei, die Gaming Mouse G100s von Logitech geht an Tobias I. (tobiasizso) und Platz drei, der Code für den Virenschutz Internet Security 2014 von Kaspersky geht an Christa H. (Quaste).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Welche der folgenden Personen ist nicht als neuer Microsoft-Chef im Gespräch?

Richard Stallman

Wie heißt das Projekt, das beim Festival Vienna Open Stickmaschinen mit Open-Source-Software zusammen bringt?

Stitchcode

Welche oberösterreichische Gemeinde setzt beim Hochwasserschutz auf Open Data?

Kremsmünster

Wie heißt die Wiener Molekularbiologin, die am MIT in Boston an einem Medikament gegen Krebs forscht?

Angelika Amon

Wie viele Ladepunkte für Elektro-Autos betreibt Wien Energie derzeit in Wien?

rund 150

Welche Firma hat vor kurzem den ersten Bitcoin-Bankomaten ausgeliefert?

Lamassu

Wie heißt die Uhr, die über Kickstarter finanziert wird und die verbleibende Lebenszeit herunterzählt?

Tikker

Wie heißt die Bürgerrechtsgruppe, die im Jahr 2012 bei den Protesten gegen das Handelsabkommen ACTA in Polen federführend war?

Panoptykon

Apple-Designer Jony Ive hat nun auch eine Kamera entworfen. Für welche Marke?

Leica

Welcher TV-Gerätehersteller hat den Händler DiTech wegen zu niedriger Preise für seine Geräte abgemahnt?

Loewe