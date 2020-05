Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - aufgrund des Feiertags schon von Freitag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der Lautsprecher Bose SoundLink Mini. geht an Andreas Martin G. (Deinorius), Platz zwei, die Gaming Mouse G100s von Logitech geht an Wolfgang A. (alwo) und Platz drei, das Taxi Talk-Handset von radbag.de geht an Gerhard B. (gerhard).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es schon am Freitag mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird bereits am Donnerstag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Welches Weltbild postulierte Nikolaus Kopernikus mit seinem - derzeit im Technischen Museum Wien zu sehenden - Werk "De Revolutionibus Orbium Coelestium" im Jahr 1543?

Das heliozentrische Weltbild

Welche neue Funktion liefert das Apple-Betriebssystem OS X Mavericks nicht mit?

Sprachassistent

Mit welchen Einnahmen rechnet Broken Rules durch die Indiegogo-Kampagne für Secrets of Rætikon?

40.000 US-Dollar

Was unterscheidet das iPad Mini Retina vom iPad Air?

Display-Diagonale

Wofür gewann Thrixxx jüngst eine Auszeichnung?

Chathouse 3D Roulette

Welches Smartphone hat Nokia diese Woche nicht angekündigt?

Lumia 3310

Wie ist Adam Harvey auf die Idee gekommen, Make-Up und Mode gegen Überwachung zu entwerfen?

Durch seine Tätigkeit als Party-Fotograf

Wofür hat der Innenausschuss des EU-Parlament diesen Montag mit großer Mehrheit gestimmt?

Datenschutzpaket

Was wird der irische High Court prüfen?

Untätigkeit der irischen Datenschutzbehörd

Was wurde diese Woche aufgrund offener rechtlicher Fragen verschoben?

SmartMeter-Einführung