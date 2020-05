Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Asus Nexus 7 (2013) geht an Thomas R. (Hortator), Platz zwei, die Touch Mouse T620 von Logitech geht an Julia G. (Jultschi3) und der dritte Platz, das elektronische Sparschwein mit Zählwerk von radbag.de, geht an Thomas H. (heblthom).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Welchen Preis hat Joseph Jacobson, der Erfinder des E-Ink-Displays, am Montag in Wien bekommen?

Wilhelm-Exner-Medaille

In welchem Jahr wurde der Media-Player Winamp erstmals veröffentlicht?

1997

Welches Unternehmen hasst die Autorin Sibylle Lewitscharoff?

Amazon

Was hasst laut Dropbox CEO Drew Houston jeder?

E-Mail-Posteingang

Welches Wort hat Innenminister Mikl-Leitner bei der dieswöchigen Debatte über die Internet-Überwachung im Nationalrat nicht verwendet?

NSA

Wann werden nach Meinung einer US-Expertenkommission selbstfahrende Autos marktreif sein?

Frühestens in zehn Jahren

Was findet Ö3-Chef Georg Spatt inspirierend?

Musik-Streamingdienste

Wie heißt der Videopodcast, mit dem der Teenager Philipp Riederle bekannt wurde?

Mein iPhone und ich

Wie hoch war der Marktanteil von Windows Phone im Oktober in Österreich?

Knapp drei Prozent

Wie viel Gramm wiegt ein Xbox One Controller mit Akkupack?

261