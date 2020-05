Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie groß war die erste Charge des Fairphones?

25.000 Stück

Was verbirgt sich hinter dem Gerät Gigaset QV1030?

Tablet

Was stellt Spracherkennungssoftware speziell bei Chinesisch vor eine Herausforderung?

Tonhöhe

Um wieviel Geld kauft Lenovo Google die Motorola-Sparte ab?

2,9 Mrd. Dollar

Welches ist kein offizielles Game für Google Glass?

Fruit Ninja

Wie heißt eine neue App der TU Wien, die Langzeitgefahren von Lärm misst?

Noise-O-Meter

Um wieviel Prozent konnte der Stromverbrauch bei Linzer Straßenbahnen durch ein M2M-Projekt gesenkt werden?

10 Prozent

Wann landete der Rover Opportunity auf dem Mars?

24.01.2004

Wieviel Millionen Wii-U-Geräte will Nintendo im aktuellen Geschäftsjahr verkaufen?

2,8

Wie hieß die in den USA ausgestrahlte Simpsons-Folge, die Google Glass aufs Korn nahm?

Specs and the City