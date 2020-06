Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Set "Formula Engines" von Carrera geht an Thomas K. (kicki6), Platz zwei, der Virenschutz Internet Security 2014 von Kaspersky geht an Martin S. (maxauthority) und der dritte Platz, die 1x2 Eintrittskarten für das Technische Museum in Wien gehen an Stefan G. (grubsi).