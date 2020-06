Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Bose Solo TV Sound System geht an Viktoria V. (BlueOrchid), Platz zwei, das Pet-Remote von tractive geht an Robert S. (robertschiefer), und der dritte Platz, die Goodies zu "Ride Along", dem neuen Film von Universal Pictures, gehen an René H. (TheR89).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Über welcher russischen Stadt wurde vergangene Woche ein verglühender Meteorit gefilmt?

Murmansk

Wie schwer ist Samsungs Fitness-Band und Smartwatch Gear Fit?

27 Gramm

Lytro hat eine Profiversion seiner Lichtfeltkamera vorgestellt. Wie heißt sie?

Lytro Illum

Star-Regisseur Quentin Tarantino ist mit einer Klage gegen eine US-Medienfirma wegen eines geleakten Drehbuchs gescheitert. Gegen welches Unternehmen hat er geklagt?

Gawker

Die Polizei welcher US-Stadt blamierte sich vergangene Woche auf Twitter mit einer Image-Kampagne, die nach hinten los ging?

New York

Welche US-Band hat ihr jüngstes Album auch als Linux-Kernel-Modul veröffentlicht?

Netcat

Wie schnell soll ein Aufzug sein, den Hitachi für ein Hochhaus in China konstruiert?

Mehr als 70 Kilometer pro Stunde

Wie heißt die Funktion in Windows Phone 8.1, die mobile Daten reduziert und die Ladegeschwindigkeit von Websites beschleunigt?

Data Sense

Wie viele iPhones hat Apple im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres verkauft?

43,7 Millionen

Welche Summe hat die österreichische Datenschutzbehörde jährlich für Sachaufwände zur Verfügung?

68.000 Euro