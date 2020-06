Die Technik-Flops und Aufreger 2011

Vorratsdatenspeicherung

Ab 1. April 2012 werden in Österreich sämtliche Verbindungsdaten via Telefon, Handy, E-Mail und Internet sechs Monate lang gespeichert. Dann tritt auch hierzulande die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft, die im vergangenen April mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP im Nationalrat beschlossen wurde. Nach Meinung von Kritikern steht die ursprünglich als Maßnahme zur Terrorbekämpfung vorgesehene verdachtsunabhängie Datenspeicherung im gravierenden Widerspruch zu Menschenrechten und Grundfreiheiten. Verfassungsgerichte in mehreren europäischen Ländern hoben die Umsetzung der Richtlinie bereits auf. Auch die EU-Kommission konnte in ihrem im April vorgelegten Evaluationsbericht nicht schlüssig nachweisen, dass die umstrittene Datenspeicherung zur Bekämpfung schwerer Kriminalität notwendig ist und kündigte eine Überarbeitung der Richtlinie an. Datenschützer und Kritiker treten unterdessen für die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung ein. Die Bürgerinitiative "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung", die auf der Parlaments-Website auch online unterstützt werden kann, sammelte bis Ende des Jahres bereits mehr als 20.000 Unterstützungserklärungen. Auch eine Verfassungsklage ist in Vorbereitung.