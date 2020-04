Diese Memes sorgen in der Corona-Krise für Belustigung

#NatureIsHealing wird zum Hit im Netz

Dass sich die Natur durch den weitgehenden Stillstand des öffentlichen Lebens tatsächlich zum Teil erholt, ist unbestritten. Doch seit dem Delfin-Posting wurde der Hashtag #NatureIsHealing zu einem Meme-Sammelsurium. Social-Media-Nutzer posten darunter die absurdesten Behauptungen, inwieweit sich die Natur in der Corona-Krise erholt.

Zu sehen sind etwa Dinosaurier, die sich erstmals seit 65 Millionen Jahren wieder in die Innenstadt von New York trauen; oder in den Fluss geworfene Lime-Scooter, die sich nun wieder an Land trauen. Auch das berühmte Opernhaus von Sydney sei wegen der geringen Luftverschmutzung endlich wieder von Nepal aus sichtbar. Auch die Wiener Linien haben unter #NatureIsHealing mitgemacht und berichten von Einhörnern, die in das Sonnwendviertel zurückgekehrt sind.

Hier eine Auswahl der besten "Nature Is Healing"-Memes.