Digitale Vergänglichkeit: „Das vergessene Jahrhundert“

Was im privaten Bereich noch einigermaßen lösbar scheint, beschäftigt auf anderen Gebieten ganze Universitätsinstitute. „In den vergangen Jahren ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit der digitalen Langzeitarchivierung stark gewachsen“, erklärt der auf digitale Langzeitarchivierung spezialisierte TU-Wien-Professor Andreas Rauber. Schließlich gebe es heute genug historisch relevante Dokumente, die nur mehr in digitaler Form verfügbar sind. Man denke nur an Konstruktionspläne von Flugzeugen, Industrieanlagen, Kraftwerken oder Gebäuden, an medizinische Daten, politische Dokumente oder Gerichtsurteile.

„Bei einer solchen Archivierung muss gewährleistet werden, dass all die erforderlichen Bits und Bytes selbst in ferner Zukunft noch in intakter Form vorhanden sind“, sagt Rauber. Durch mehrfache Speicherung auf verschiedenen Datenträgern sei dieses Problem aber so gut wie gelöst.

„Andererseits muss sichergestellt werden, dass die künftigen Computergenerationen diese Dateien überhaupt noch entziffern können“ erklärt der Wissenschaftler. Dafür versuchen die Forscher die digitalen Informationen immer wieder zu migrieren und in aktuelle oder standardisierte Dateiformate umzuwandeln.

„Die Herausforderung ist, dass dabei keine wichtigen Informationen verloren gehen“, erläutert Rauber. „Computerprogramme werden in ein paar Jahren wohl gänzlich anders funktionieren als heute. Daher emulieren wir auch alte Computerprogramme nach, passen sie den aktuellen Benutzeranforderungen an und machen so alte Dateien wieder lesbar.“