Digitalpläne des ORF: Eigene App bis 2016 geplant

Die Digitalpläne des ORF nehmen konkretere Formen an. In einem Interview mit " TV-Media" kündigte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz eine neue App mit dem Namen "My ORF" an, die lineares Fernsehen mit den Vorteilen digitaler Devices verbinden soll. Geplant ist das Vorhaben bis 2016. Noch im laufenden Jahr dürfte hingegen der bereits angekündigte Programm-Guide Realität werden.

"Wir wollen eine Internet-Applikation schaffen, die die Stärken von linearem, also klassischem TV-Programm und der TVthek quasi vereint und sie personalisierbar macht", so Wrabetz über "My ORF". "Die App soll das Beste der ORF-Programme für jeden Nutzer zusammenstellen können, dazu Programminformation bieten. Das Ganze verbunden mit Social Media- und Kommentar-Funktion."