dm startet Online-Shop in Österreich

Im Juli beendete dm die Kooperation mit dem Online-Portal Amazon, weil sich die Verkaufserwartungen nicht erfüllt hatten. Ein großes Umsatzwachstum erwartet sich die Drogeriemarktkette vom Online-Geschäft derzeit nicht: „Auch wenn die große Mehrheit ihren Einkauf weiterhin in unseren stationären Läden tätigen wird, wollen wir unser Angebot im Sinn einer Serviceleistung auch online zugänglich machen“, erklärte Harald Bauer, dm Geschäftsführer für Marketing und Einkauf, am Montag in einer Aussendung. Das Online-Sortiment soll kontinuierlich ausgebaut werden.