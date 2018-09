Dönmez-Tweet zu SPD-Politikerin: "Schau dir mal ihre Knie an"

Mit einem Tweet über Berlins Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) sorgt der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Efgani Dönmez derzeit für Unmut in den sozialen Medien. Hintergrund war ein Artikel in der Berliner Morgenpost, der sich mit einem Tweet Cheblis rund um die Ausschreitungen in Chemnitz auseinandersetzte.

Der Twitter-User Ali Utlu (@AliCologne) tweetete den Artikel mit den Worten „Immer wieder gelingt es ihr, nicht die richtigen Formulierungen zu finden, immer wieder muss sie zurückrudern. Wie konnte sie jemals Staatssekretärin werden?“ Dönmez antwortete darauf am Samstag kurz nach Mitternacht: „Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort ;-)“