Drei Oscars für Facebook-Film

Für acht Oscars war David Finchers Facebook-Film "The Social Network" bei der 83. Oscar-Verleihung am Sonntagabend nominiert, erhalten hat der Facebook-Film schließlich drei Academy Awards. Auszeichnungen gab es in den Kategorien "Bester Soundtrack" ( Trent Reznor), "Bestes adaptiertes Drehbuch" ( Aaron Sorkin) und "Bester Schnitt" ( Angus Wall und Kirk Baxter).

In den Kategorien "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Regie", in denen "The Social Network" auch nominiert war, setzte sich das Historiendrama " The King`s Speech" durch, das insgesamt vier der begehrten Trophäen einheimsen konnte.

Mit ebenfalls vier Oscars darf sich Christopher Nolan`s Thriller "Inception" schmücken. Gänzlich leer aus ging das Western-Remake " True Grit" der Coen Brüder, das trotz zehn Nominierungen keinen einzigen Oscar erhielt.