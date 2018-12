E-Auto: Jaguar I-Pace in Flammen aufgegangen

Ein Elektro-SUV Jaguar I-Pace fing in den Niederlanden Feuer, während er in einer Auffahrt parkte. Die Ursache für den Brand ist nicht bekannt. Der Hersteller ist gerade dabei, herauszufinden, was dahinterstecken könnte. Das Feuer dürfte nur das Vorderteil des Autos betroffen haben. Nicht bekannt ist, ob das Elektro-Auto gerade aufgeladen wurde, als es zu brennen begann.