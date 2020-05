E-Government: Sorgen über Datensicherheit steigen

Philipp Müller von CSC warnte vor Einsparungen bei der Informationstechnologie. Die Verwaltung könne sich durch IT viel ersparen, sie solle aber nicht den Fehler machen, an der IT zu sparen. In Österreich sei das noch nicht voll im Bewusstsein der Verantwortlichen angekommen, meinte der Berater. Das IT-Budget sei heuer um 130 Millionen Euro gekürzt worden. "Wenn IT das Mittel ist, mit dem man Einsparungen generieren kann, ist das nicht das Klügste."