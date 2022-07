E-Mail von Apple irritiert Nutzer

Einige Apple-Nutzer*innen haben am Donnerstag eine E-Mail des Apple-Music-Teams erhalten, in der sie aufgefordert wurden, ihre Bankdaten in iTunes Connect zu aktualisieren. Ein typischer Phishing-Trick, wie es im ersten Moment den Anschein hatte.

Das Mail stammte jedoch wirklich von Apple und wurde aus Versehen verschickt, wie Apple in einer zweiten Mail erklärte. Die Nachricht kann also ignorierten werden. Empfänger*innen sollten die Absenderadresse aber nicht als Spam markieren, um auch in Zukunft Nachrichten von Apple erhalten zu können.