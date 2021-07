E-Mail-Plattform Inbox will IMAP abschaffen

"Say goodbye to IMAP. Say hello to Inbox." Mit diesem Slogan bewirbt sich ein neues Start-up, das von MIT-Absolventen mit Arbeitserfahrung bei Google und Dropbox gegründet wurde. Die Ziele von "Inbox" sind ambitioniert. So schwebt den Gründern nichts weniger als ein neuer E-Mail-Standard vor, mit dem veraltete Protokolle wie IMAP, MIME und Zeichenkodierungen in Mails Geschichte sein sollen. Denn diese würden sämtliche Innovation im Bereich E-Mailing verhindern. Zuletzt hatte auch Google für Gmail Schnittstellen bereitgestellt, die das Entwickeln von Mailprogrammen auf Gmail-Basis erleichtern soll.