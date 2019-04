Ehang 216 Flugtaxi feiert Europa-Premiere in Wien

Früher als autonomes Fahren

FACC-CEO Robert Machtlinger ist dennoch von einem raschen Fortschritt des Projekts überzeugt: "Autonomes Fliegen wird früher möglich sein als autonomes Fahren, weil damit im Gegensatz zum Straßenverkehr völlig neue Wege erschlossen werden." Künfige Passagiere könnten sich auf ein einzigartiges Erlebnis freuen: "Die autonome Steuerung ermöglicht ein sehr präzises und ruhiges Fliegen." Derrick Xiong, Mitbegründer und CMO von Ehang, stimmt seinem Geschäftspartner zu: "Die innovative und umweltfreundliche Antriebstechnologie, kombiniert mit der Digitalisierung, ermöglicht eine sichere Steuerung und ein ganz neues Fluggefühl."



Die Ehang 216 kostet laut Xiong in der Produktion derzeit noch rund 300.000 Euro. Sobald die Massenanfertigung angelaufen ist, sollen die Produktionskosten deutlich gesenkt werden. Für Passagiere soll ein Flug künftig nicht mehr als eine Taxifahrt kosten. "Wenn man am New Yorker Flughafen landet, kann man einen Hubschrauber ins Stadtzentrum nehmen und zahlt 800 Dollar dafür. Nimmt man ein Taxi, kostet das circa 70 bis 85 Dollar. Mit dem Flugtaxi wird man so schnell wie mit dem Hubchrauber sein und ungefähr so viel zahlen wie für ein Taxi", meint FACC-Chef Machtlinger.