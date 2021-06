Ehemaliges Schweizer Fischerörtchen Zug als Krypto-Mekka

Blockchain, Bitcoin, neue Welt: Wer als Unternehmen an der vorderster Technologiefront mitspielen will, kommt am Schweizer Örtchen Zug kaum vorbei. Wie die Lufthansa. Die Airline investiert dort am 1. November in das Blockchain-Start-up Winding Tree, eine Reiseplattform, die das Online-Buchen revolutionieren will. Sie kauft dafür die Winding-Tree-Kyptowährung „Líf“, wie sie berichtete. Das ehemalige Fischerdörfchen, 23 Kilometer südlich von Zürich idyllisch am Zugersee gelegen, ist ein heißes Pflaster für den neuen Finanzsektor. 50 bis 100 Blockchain-Start-ups gibt es dort nach Angaben des Beratungsunternehmens Validity Labs. Es sitzt ebenfalls in Zug. Seine Expertise: Die Blockchain-Technologie.

Wie kann ein so verschlafen wirkendes Nest mit Kopfsteinpflaster und Kirchturmspitzen so erfolgreich in der obersten Liga der vielversprechenden Zukunftstechnologie spielen? „Wir neigen zu Schweizer Pragmatismus und nicht zu Bürokratie“, sagt Bürgermeister Dolfi Müller. „Man kann endlos regulieren und macht es damit kaputt.“ Will heißen: Wo andere Länder mit Bankenaufsicht und komplizierten Regularien und Gesetzen hantieren, lässt Zug die Zügel locker. Besonders tiefe Steuern tun ihr übriges. Im Kanton Zug, der ungefähr so groß wie die Stadt Düsseldorf ist, sind 30 000 Unternehmen ansässig. Die Steuersituation lockt Riesenfirmen wie den Rohstoffhändler Glencore, Superreiche wie viele russische Oligarchen und Promis: Den finnischen Rennfahrer Kimi Räikkönen zum Beispiel.