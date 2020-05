Ein Entschleunigungsbett für die Generation Web

Heute kann Leidinger über die Bedenken der Konkurrenten schmunzeln, denn er produziert nachhaltig – „sie wissen ja gar nicht, wie viel an Lack und Sondermüll in einer normalen Tischlerei anfällt“, so Leidinger. „Bei uns fällt praktisch kein Müll an.“ Der Bau eines Zirbenbettes dauert zwar dreimal so lange wie bei anderen Holzarten, allerdings wird das Holz zu 100 Prozent verwendet.

Das astige Material wird im konstruktiven Innenteil des Bettes verwendet, Hobelspäne kommen in Zirbenkissen und aus dem Rest werden Hackschnitzel gemacht, mit der die Firma geheizt wird. Die Reaktion auf seine Zirbenbetten war derart positiv, dass er sich dazu entschied, sein eigenes Startup zu gründen – Die Koje - Synonym für "kleiner Laden". Er nahm volles Risiko, verkaufte ein Grundstück, seinen geliebten Oldtimer, ein 502 BMW "Barockengel", und investierte alles in seine neue Firma. Die verkauft nun "Bett und Zeug", die Zirbenbetten, sind ab 1350 Euro zu haben. Leidinger bezeichnet sie als „ Entschleunigungsbetten“. Denn die Betten beeinflussen den menschlichen Organismus. Was sehr nach Esoterik und Scharlatanerie klingt, wurde aber bereits vor zehn Jahren wissenschaftlich untersucht und dokumentiert.