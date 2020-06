Ein Holländer verleiht sich Flügel

"Das Gefühl von Freiheit ist intensiv. Es ist ein magischer Moment und das beste was ich in meinem Leben je gemacht habe." Die Begeisterung ist Jarno Smeets, einem 31-jährigen Ingenieur aus den Niederlanden, ins Gesicht geschrieben. Wenige Minute zuvor ist er wie ein Vogel durch die Luft geflogen – und unversehrt gelandet. Überglücklich und erschöpft von der körperlichen Anstrengung ringt er nach seiner historischen Leistung nun nach Worten.

Flügelschlag für eine Minute Flug

Vor acht Monaten hat Smeets mit seinem Projekt "Human Birdwings" begonnen, diese Woche wagte er sich mit Erfolg an den Erstflug - der von einigen Internet-Usern trotz vorhandener Dokumentation als möglicher Fake kritisiert wird. In einem Park in Den Haag schnallte er sich mit Hilfe seines Teams die Flügel an, nahm Anlauf, begann zu flattern und hob ab. Über eine Minute war er in der Luft und legte 100 Meter zurück, bevor er elegant am Boden aufsetzte.