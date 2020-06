Ein Pickerl für den Flat-TV

Herstellerreaktionen

Die TV-Hersteller sind auf das Energielabel bereits vorbereitet. Philips will als einer der ersten Hersteller seine Flat-TVs mit dem bunten Aufkleber versehen, "wir klären derzeit die Rahmenbedingungen mit der Logistik", heißt es bei Philips, "aber es kann sich nur noch um Wochen handeln." Samsung will ebenso wie Sony noch vor der offiziellen Frist die TV-Geräte mit Energielabels versehen. Loewe wird seine Modelle erst dann kennzeichnen, wenn der Handel dazu verpflichtet wird, also am 30. November 2011.

( Gerald Reischl)