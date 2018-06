Einbrecher stahlen Apple-Geräte im „Mission Impossible“-Style

Beim Best Buy in Dunwoody in Georgia wurden Apple-Geräte im Wert von 100.000 US-Dollar entwendet. Das Besondere an dem Diebstahl: Die Einbrecher gingen dabei vor wie im Film „Mission Impossible“. Sie schnitten ein Loch ins Dach des Stores und seilten sich von oben ab, wie CNET berichtet.



Danach schnitten sie ein Loch in die Wand, um Zugang zum Warenlager zu bekommen, wo die Apple-Produkte aufbewahrt wurden. Die Fahndung läuft noch, die Einbrecher wurden noch nicht geschnappt.