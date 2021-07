Elon Musk besuchte Richard Branson barfüßig um 3 Uhr morgens

Der SpaceX-Gründer wünschte dem britischen Milliardär alles Gute für seinen Flug an den Rand des Weltraums.

Der britische Milliardär Richard Branson ist am Sonntag an Bord der VSS Unity seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic an den Rand des Weltraums geflogen. Branson und seine Mitreisenden erlebten knapp 3 Minuten Schwerelosigkeit und den Blick auf die Erdkugel unter ihnen. Das Raumschiff erreichte eine Höhe von 80 Kilometer.

Bevor sich Richard Branson für seinen spektakuläre Flug bereit machte, erhielt der Milliardär Besuch von einem weiteren Milliardär. Elon Musk, seines Zeichens Gründer und CEO der Weltraumfirma SpaceX, stand um 3 Uhr morgens in Bransons Küche, um ihm alles Gute für den Trip zu wünschen.