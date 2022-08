Elon Musk: Ohne Öl und Gas bricht die Zivilisation zusammen

Kurzfristig führe kein Weg daran vorbei weiterhin fossile Energiequellen zu erschließen, so der Tesla-Gründer.

Mit seinem Elektroautounternehmen Tesla trägt Elon Musk dazu bei, die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Dass es in naher Zukunft ganz ohne sie geht, glaubt aber auch Musk nicht, wie er am Montag auf einer Konferenz in Norwegen erklärte.

„Realistisch gesehen glaube ich, dass wir kurzfristig auf Öl und Gas zurückgreifen müssen, weil sonst die Zivilisation zusammenbricht“, erklärte der Tesla-CEO am Rande einer Energiekonferenz im südnorwegischen Stavanger. Auf die Frage, ob Norwegen weiterhin nach Öl und Gas bohren solle, entgegnete er, dass dies zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt sei, berichtet Reuters. Die große Herausforderung für die Welt sei es, den Übergang zu einer nachhaltigen Energie und Wirtschaft zu vollziehen. Bis dies abgeschlossen sei, werde es aber noch “Jahrzehnte” dauern.

Positive Worte hatte Musk für Norwegens Offshore-Windparks. In Kombination mit stationären Akkus könne dies im Winter eine “starke, nachhaltige Energiequelle darstellen“, sagte er.

Geburtenrate

Bereits zuvor äußerte Musk seine Bedenken hinsichtlich einer anderen Entwicklung, an der seiner Meinung nach die Zivilisation zusammenbrechen könnte, nämlich der sinkende Geburtenrate.

Diese Angst bekräftigte er am Montag erneut: “Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen genügend Babys haben”, so der Unternehmer.