„Können sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben, in der einfach alles gehackt werden kann?“ Marc Goodman von der kalifornischen Denkfabrik Singularity University provoziert gerne. Deshalb legt er die Messlatte bei seinem Auftritt auf der ersten Auflage der Münchner Sicherheitskonferenz im fernen Kalifornien von Beginn an hoch.

„Wir stehen ganz am Anfang“, warnt Goodman. „Wenn das Internet heute so groß wie ein Golfball ist, ist es bald so groß wie die Sonne.“ Das sogenannte Internet der Dinge wird alles auf der Welt vernetzen. Milliarden von Geräten, von Kernkraftwerken über Flugzeuge, Herzschrittmacher bis hin zu Autos und Kaffeemaschinen werden Milliarden von Daten pro Sekunde in „die Cloud“ senden, die gigantischen Datenspeicher im Internet. Zwischen Regierungen, Unternehmen, Bürgern und Cyberkriminellen werde eine „epische Schlacht“ um das Internet entbrennen. Und der Ausgang sei völlig offen. Die Verluste und die Zahl der Verlierer können gewaltig sein.