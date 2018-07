Erste Bank: Österreicher finden Fintechs nicht interessant

Kooperation mit Fintechs

Das Thema Fintechs ist für die Erste aber dennoch auch weiterhin ein interessantes Thema, wie Bosek erklärt. “Das was N26 zustande bekommen hat, ist sensationell”, so Bosek. Nun seien die Fintechs in einer Phase, wo sich die Spreu vom Weizen trenne. Die erste Bank sei auch weiterhin an Kooperationen mit Fintechs interessiert. “Wir wollen die Blockbuster herausfinden und anbieten", so Bosek.

Als Bedrohung sehe man die FInanz-Start-ups aber nicht. “Fintechs sind Software-Companies, die einen Abschnitt aus der Finanzdienstleistung herausnehmen und optimieren”, so Bosek. Im Vergleich zu länger bestehenden Instituten hätten sie den Vorteil bei null beginnen zu können und nicht auf ein bestehendes IT-System aufbauen zu müssen. Die Schwierigkeiten für die Start-ups würden dann zumeist bei der Kundengewinnung entstehen. “Es ist eine Fehlannahme, dass digitale Kundengewinnung nichts kostet”, so Bosek.

Es wurde in der Fintech-Welt viel “Geld verbrannt”, meint Bosek. Vor allem dort, wo es in den Zahlungsverkehr ging: “Weil sich Google und Apple Pay hier künftig durchsetzen werden”, wie Bosek erläutert. “Da sind wir auch an Kooperationen interessiert.” Dass die Österreicher Google nicht ihre Bankgeschäfte anvertrauen wollen, sieht er nicht als Widerspruch. Die Unternehmen hätten einfach genug Kapital, um das jahrelang auszuprobieren, wie er erklärt

Amazon als Vorbild

Die Stärken von Amazon sehe man laut Bosek vor allem bei der Customer Experience. Besonders die Ein-Klick-Lösungen des Versandhändlers seien hier ein Vorbild. Auch Bankgeschäfte sollen online in möglichst kurzer Zeit durchführbar sein: “Wir müssen versuchen, so nah wie möglich an einen Klick zu kommen”, so Bosek. “Aufgrund verschiedener Regulatorien werde man das nicht schaffen. “Wir müssen einfach versuchen, die Kunden mit drei Klicks zufrieden zu machen”, so Bosek.